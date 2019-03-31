Эксперт назвала главные признаки наличия паразитов

Если организм заражен паразитами, возможно замедление развития, отметила диетолог.

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что чаще всего о наличии паразитов (гельминтов, глистов) в организме человека свидетельствуют зуд, необъяснимая потеря массы тела и общее недомогание.

Читайте такжеСупрун дала рекомендации, как не заразиться глистами

При наличии паразитов возможна диарея, замедление роста и физического развития, написала эксперт в Instagram, пишет Главред.

По словам диетолога, в случае, если есть подозрения насчет заражения паразитами, стоит обязательно обратиться к врачу.

"Клиника (комплекс клинических симптомов и жалоб больного, характерных для какого-либо заболевания, позволяющих поставить диагноз — Ред.) очень разнообразная и зависит от вида червя, места заражения, объема повреждений и иммунологического ответа…", — отметила Комиссарова.