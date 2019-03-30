Супрун дала советы членам избирательных комиссий и наблюдателям, как выдержать сутки выборов

Советы, которые помогут выдержать сутки, где мало сна, свежего воздуха и движения, но есть много людей и значительная потребность в концентрации внимания.

Члены избирательных комиссий, наблюдатели и команды экзит-поллов 31 марта, в день голосования на выборах президента Украины 2019, будут работать с самого утра и до глубокой ночи.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала на странице в Facebook советы, которые помогут выдержать сутки, в которых мало сна, свежего воздуха и движения, но есть много людей и значительная потребность в концентрации внимания.

Возьмите еду

"Заказать пиццу - не вариант. Она сухая, малопитательная, вам захочется еще. Грызть печенье - то же самое. Вам нужны питательные вещества, а не просто калории", - пишет Супрун. По ее словам, в день выборов пригодятся яблоки, бананы, курага, чернослив и мандарины. В отличие от сладостей, в этих продуктах кроме сахаров есть клетчатка, витамины и микроэлементы.

"Но знайте: лишь одними углеводами не обойтись. От сладкого вы быстро проголодаетесь (так действует гормон инсулин) и захотите спать (это за неимением нейропетида орексина). Спасти вас может белковая пища: омлет, орехи, сыр, мясо. Она даст микроэлементы и поднимет уровень орексина", - добавляет и.о. главы Минздрава.

Пейте воду

Потребление воды является всегда уместным. "Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость - скорее всего это жажда. Поели сладкого? Сухой воздух? В голове туман? Много разговариваете? Нет времени выпить кофе? Выпейте обычной воды", - советует Супрун.

По ее словам, ориентироваться следует на 3 литра для одного человека, без учета чая и кофе.

Возьмите зубную щетку и пасту

"Возможно, ощущение чистых зубов и ухоженности поможет вам чувствовать себя более “свежими” или воспрепятствует неполезным перекусам", - говорится в сообщении.

Мойте руки и возьмите полотенце

Еще один совет на все времена. Контакт с бюллетенями и большим количеством людей оставляют на руках грязь, бактерии и вирусы, а нервозность и много кофе делают ладони потливыми.

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"Решат это 20 секунд мытья рук теплой водой и мылом. Сушить же руки лучше собственным полотенцем, да и вряд ли на участках будут бумажные салфетки. К тому же антибактериальные спреи и салфетки не очищают нормально руки, а в фильтрах сушилок для рук может быть полно бактерий. Поэтому лучше возьмите свои мыло и полотенце", - призывает чиновник.

Кроме этого, Супрун советует позаботиться о своем комфорте и гигиене, захватив с собой сухие и влажные салфетки.

Делайте приседания или просто растягивайтесь время от времени

Супрун отмечает, что если много сидеть или стоять, то рано или поздно все начнет болеть.

"Мы понимаем, что вы пришли на ответственную работу, а не в спортзал, но уверены, что у вас найдется одна минута - пока греется вода на чай, пока движется очередь в туалет - сделать 20 приседаний и предотвратить застой крови в венах и боли в пояснице", - пишет и.о. министра.

Также Супрун советует больше ходить, чем стоять. "Работа мышц помогает крови двигаться по венам. Если же стоять на месте, венозная кровь застаивается, давит на клапаны вен - людям с варикозным расширением вен знакомо это ощущение. Поэтому ищите возможности встать и походить", - добавляет чиновница.

Проветривайте участок

В нем постоянно много людей, поэтому кислород быстро расходуется. Недостаток кислорода и избыток углекислого газа приводят к сонливости и недостатку внимания. Открывайте окна полностью, когда проветриваете, и закрывайте их после. Это самый эффективный способ.

Возьмите аптечку

Надеемся, выборы пройдут без инцидентов, но не исключено, что кто-то из комиссии или избирателей порежет палец бумагой, или у кого-то поднимется температура, заболит голова, или человек потеряет сознание из-за нехватки кислорода. К этому надо быть готовым.

Также Супрун советует взять сменную и теплую одежду. "Чем больше вы будете хотеть спать, то сильнее будете мерзнуть. Когда тело требует сна, то меньше гормонов щитовидной железы, возрастает уровень мелатонина, а уровень гормона стресса и боевой готовности кортизола сходит на нет. Поэтому температура тела немного снизится, а вам может понадобиться свитер". - говорится в сообщении.

Поздоровайтесь с коллегами за руку и улыбайтесь. Вам вместе работать почти сутки. Рукопожатие, то есть контакт, вызывает выделение знакомого нам нейромедиатора окситоцина. Он поможет вам почувствовать друг к другу доверие.

Напомним, ранее Супрун посоветовала украинцам, как пережить выборы.