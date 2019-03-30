В Ривненской области после прививки умер младенец

Полиция начала досудебное расследование.

В Ривненской области после прививки против полиомиелита и гепатита умер младенец.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, 29 марта в одном из медицинских учреждений г. Костополь врачи сделали шестимесячной девочке прививку против полиомиелита и гепатита.

Вечером состояние здоровья ребенка резко ухудшилось. Родители вызвали бригаду «скорой» медицинской помощи. До ее приезда младенец умер.

«По факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции.

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Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Тело ребенка направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена окончательная причина смерти. После этого правоохранители обещают принять соответствующее процессуальное решение. Следователи изъяли из медучреждения все необходимые документы и устанавливают обстоятельства трагического происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что в Нью-Йорке ввели штрафы за появление с невакцинированным ребенком в общественном месте. Запрет установили местные чиновники, он действует как в школах, так и в ресторанах или ТЦ. Американские врачи призывают не подвергать других опасности и не бояться прививок.

Также, закон, запрещающий посещать детские сады и школы детям, которым не сделали необходимых прививок, вступил в силу в Италии.