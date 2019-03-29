Супрун посоветовала украинцам, как пережить выборы

Стресс и тревожность из-за выборов — достаточно распространенное явление, но они не стоят вашего здоровья, говорит Супрун.

Набирает обороты предвыборное обострение: растет уровень стресса, тревожности, агрессивного общения, а в некоторых случаях — проявлений неадекватного поведения.

Об этом пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Помогут советы Американской психологической ассоциации (APA) — как действовать в избирательный период, чтобы уменьшить уровень стресса:

1. Ограничивайте ваше "потребления" медиа

Если 24-часовой цикл обвинений и обвинений в ответ от кандидатов вызывает у вас стресс — ограничьте свое время в медиа. Не смотрите все выступления кандидатов или телепередачи о них, не скрольте непрерывно ленту в соцсетях.

"В предвыборный период есть смысл сделать перерыв от СМИ. Используйте это время для себя и семьи, делайте, что вам нравится, и не пытайтесь смотреть и знать все, что появляется о выборах в медийном пространстве. Чтобы быть в курсе, достаточно периодически читать новости качественные обзоры", - подчеркнула Супрун.

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2. Не развивайте дискуссии, которые просто приведут к конфликту

Не продолжайте обсуждение выборов, если вы понимаете, что оно может перерасти в конфликт или агрессию. Обращайте внимание на частоту обсуждений с друзьями, членами семьи или сотрудниками. Если таких обсуждений сверх меры и они провоцируют стресс — старайтесь уменьшить их количество. Это сохранит ваши силы и время.

3. Признайте, что стресс и тревога относительно того, что может произойти, не приносят никакой пользы

"Стресс и тревожность из-за выборов — достаточно распространенное явление, но они не стоят вашего здоровья. Более того, негативно влияют на качество жизни и забирают время, которое можно было бы использовать с пользой. Направьте свое внимание в более продуктивном направлении. Можно выбрать деятельность, которая также касается выборов, но в то же время затрагивает вопросы, которые вам больше по душе. К примеру, вы можете стать наблюдателем и отстаивать прозрачность и законность голосования", - советует и.о. главы Минздрава.

4. Что бы не произошло в день выборов — жизнь продолжается

Даже если ваш кандидат не выйдет во второй тур — это не катастрофа. Важно оставаться сознательным гражданином с активной позицией.

5. Голосуйте

"Сделать свой выбор в такой важный для Украины момент — обязанность каждого гражданина! Найдите время для того, чтобы спокойно и вдумчиво проанализировать произошедшее за последние годы в стране. Обязательно ознакомьтесь с программами кандидатов", - подытожила Супрун.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта.