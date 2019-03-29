После смерти маленькой дочери украинские супруги передадут оборудование больным детям (видео)

Кроме того, папа и мама знают, как поддержать тех, кто в отчаянии и борется за спасение собственных малышей.

Родители маленькой Надежды Тафтай после трех лет борьбы за ее жизнь поделились приобретенным опытом с людьми, которые помогали девочке получить лечение в Германии.

Однако диагноз ребенку так и не установили, и на днях Надя умерла, говорится в сюжете ТСН.

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После ее смерти Михаил и Татьяна Тафтай сами захотели рассказать, как важно бороться за каждый день, как быть счастливыми, когда чрезвычайно трудно, как быть благодарными за каждую гривню, а также как находить в себе силы и смысл жить дальше. "Это самые сложные, но одновременно самые счастливые три года", - говорят они.

Отец и мать улыбаются, потому что знают: ребенок в полной мере получил и почувствовал самое главное в жизни – любовь. "Я уверен, что она была счастлива, несмотря на все трудности", - говорит папа.

Медицинское оборудование родители теперь отдадут детям, которые в нем нуждаются. Родителям тяжелобольных детей планируют передать и приобретенный опыт. Психологи говорят, что это лучшее из того, что можно сделать после смерти своего ребенка. "Психологически лучше, когда родители, потерявшие своего ребенка, могут поделиться своим опытом", - утверждает детский и семейный психолог Оксана Сидун.