В Одесской области 8-летний ребенок умер во время удаления аденоидов

Ребенок умер во время проведения операции по удалению аденоидов.

В городе Подольске Одесской области полиция начала расследование по факту смерти 8-летнего мальчика во время операции в клинике.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, из городской больницы в Подольский отдел полиции поступило сообщение, что в хирургическом отделении, не выходя из «анестезирующего состояния», после проведения операции умер мальчик.

Тело направлено в Одесское бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Начальник Подольского отдела полиции Николай Песчанский призвал общественность не делать преждевременных выводов относительно виновников трагедии.

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«Уверяю, что полиция обеспечит всестороннее, объективное и беспристрастное расследование этого дела», - заявил он.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, опрошены медицинский персонал и родственники 8-летнего мальчика.

В рамках уголовного производства назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти ребенка.

Как уточнила УНИАН начальник отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, ЧП произошло на текущей неделе.

«Буквально день-два назад», - сказала она.

В то же время, родственники считают, что в смерти ребенка виноваты медики. В частности, как заявляла в соцсетях родственница мальчика Людмила Паламарчук, когда родители хотели поговорить с врачами, их «не было на месте, а анестезиолог еще и прихватил с собой документы - историю болезни и амбулаторную карту мальчика и скрылся».

Как сообщал УНИАН, 25 января ушел из жизни заместитель руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН 48-летний Николай Бабич. Трагедия произошла в больнице, куда он пошел для проведения простой плановой операции. У Николая остались жена Инна и трое детей.

По факту смерти открыто уголовное производство. Производство возбуждено Печерским райуправлением полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.