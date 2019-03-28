В Одессе 8-летний ребенок умер во время удаления аденоидов

Мальчик умер в городской больнице, не приходя в сознание после анестезии.

В больнице Одессы 8-летний мальчик умер во время проведения операции по удалению аденоидов.

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Об этом 28 марта сообщает пресс-служба полиции. Мальчик умер в городской больнице, не приходя в сознание после анестезии. Тело ребенка доставили в Одесское бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители опросили медицинский персонал и родственников мальчика.

Начальник Подольского отделения полиции Николай Песчанский попросил не делать преждевременных выводов относительно виновников этой трагедии.

Как сообщал УНИАН, 25 января ушел из жизни заместитель руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН 48-летний Николай Бабич. Трагедия произошла в больнице, куда он пошел для проведения простой плановой операции. У Николая остались жена Инна и трое детей.

По факту смерти открыто уголовное производство. Производство возбуждено Печерским райуправлением полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.