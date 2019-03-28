Супрун раскрыла правду о пищевой добавке в чипсах и сухариках

Исполняющая обязанности Минздрава объяснила, почему нельзя есть много чипсов и сухариков.

Глутамат натрия — распространенная пищевая добавка, которая у некоторых людей вызывает ужас. Кое-кто сетует, что от нее болит голова, лицо может становиться красным и отечным, усиливается сердцебиение, возникает тошнота и слабость.

Это не самая полезная добавка, которую часто добавляют в малопитательную пищу. Об этом на своей странице в Facebook пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Глутамат натрия — это соль глутаминовой кислоты. Она встречается в чипсах, вермишели быстрого приготовления, китайской еде, соевом соусе, грибах и курином бульоне. Именно глутамат усиливает вкус и запах этих продуктов, а также наше желание их съесть. Глутамат присутствует в традиционных азиатских блюдах.

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"Многочисленные исследования показали, что от глутамата натрия действительно может быть плохо, но только чувствительным к нему людям. В целом он безопасен в достаточно высоких дозах, ведь мы сами создаем глутаминовую кислоту", - говорится в сообщении.

Глутаминовая кислота также один из наиболее распространенных нейромедиаторов в мозге. Нейроны выделяют его, когда общаются между собой. Но много глутаминовой кислоты в мозгу не на пользу. Исследования показали, что когда ее сверх меры — нейроны начинают гибнуть.

"Это не означает, что продукты с глутаматом могут потенциально вредить мозгу. Ведь глутаминовая кислота, употребленная в составе пищи, к нему не поступает. Мы можем кушать много продуктов с глутаматом, но они не попадут в центральную нервную систему, потому не преодолевают барьер между кровью и мозгом. Мозг сам образует этот нейромедиатор в нужном количестве", - подчеркнула Супрун.

Впрочем, глутамат натрия, а точнее его чрезмерное потребление может нанести вред здоровью:

1. Он есть в составе так называемой "мусоро-еды" — как в чипсах, сухариках или растворимых супах. Такая пища не содержит клетчатки, витаминов или необходимых нам полезных веществ. Все, что мы из нее получаем — калории и интенсивный вкус, что увеличивает желание есть эту еду еще.

2. Глутамат натрия в еде — это свободный глутамат, не связанный с белками. Он быстрее проникает в кровь, поэтому его концентрация резко возрастает. Из-за возникновения таких пиков чувствительным людям может стать плохо. Зато природный глутамат пищи, который есть в помидорах, грибах или курятине, связанный с белками. Он проникает в кровь постепенно без резкого роста.

3. Еще одна опасность — содержание натрия. Его избыток повышает давление, вредит работе почек, сердца и сосудов. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми болезнями следует избегать не только соленой еды, а и всего, что содержит много натрия, в том числе глутамата натрия.