В Сумах госпитализированы пять работников роддома, где умерла больная корью роженица

У медработников – легкое и среднее течение заболевания корью.

В Сумах с подозрением на корь госпитализировали пятерых сотрудников областного перинатального центра, где 20 марта от этой болезни умерла 24-летняя роженица.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает телеканал «UA:Сумы», ссылаясь на информацию главного врача-инфекциониста области Ирины Троцкой.

Согласно сообщению, теперь все пятеро медработников находятся в инфекционном отделении 4-й сумской городской больницы.

По данным заведующей инфекционного отделения 4-й сумской городской больницы Светланы Грищенко, у всех – легкое и среднее течение заболевания.

Читайте такжеНа Сумщине корью заболела студентка колледжа, контактировавшая с умершей вчера вот этой болезни роженицей – СМИ

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Сумах умерла 24-летняя больная корью роженица ромской национальности, которая 14 марта через кесарево сечение родила мальчика. Ее с подозрением на корь в областной перинатальный центр 13 марта доставили санитарным транспортом их Буринской центральной районной больницы.

По информации областного инфекциониста Ирины Троцкой, у роженицы был тяжелое течение заболевания, осложненное пневмонией, а корью в ее семье недавно болел брат и двое его детей.

По данным медиков, у ребенка признаков болезни пока не диагностировали, и риск того, что вирус передался от матери к ребенку, остается большим, ведь инкубационный период этой болезни – до трех недель. Новорожденный сейчас находится под наблюдением врачей.

Управление охраны здоровья Сумской ОГА приняло решение с 19 марта до 5 апреля приостановить госпитализацию в областной перинатальный центр. Женщины будут направляться в стационар Сумского городского роддома Пресвятой Девы Марии.

21 марта в Путивльском педагогическом колледже корью заболела студентка, 1999 года рождения, которая контактировала с умершей больною корью роженицей.