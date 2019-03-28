В детском санатории Бердянска зафиксирована корь

Корью заболели трое детей и двое сотрудников.

В детском санатории Бердянска Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью.

Как сообщается на сайте Бердянского горсовета, в ГУ «Детский соматический санаторий «Бердянский» заболели трое детей и двое сотрудников.

Читайте такжеВ Украине резко возросло число жертв коры

«По предварительному эпидемиологическому расследованию заболевшие дети приехали из разных регионов. Один ребенок из села Новопетровка был в контакте с больным ребенком, но врач Осипенковского центра первичной медико-санитарной помощи выдал справку, что ребенок не был в контакте», - сообщил заведующий отделением эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний Бердянского межрайонного отдел ГУ «Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Александр Мацегора.

По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, главному врачу санатория необходимо провести анализ прививок всех работников заведения против кори. В санаторно-курортных картах детей необходимо указать, что они были в контакте с больным корью.

Кроме того, комиссия отметила, что санаторий должен принимать детей на оздоровление со справками об отсутствии контакта с инфекционными больными и при наличии прививок против кори.