Робот-хирург провел первую операцию в Украине (видео)

Первая операция работа ДаВинчи в Украине прошла успешно.

Первая в Украине операция робота-хирурга Давинчи прошла в Виннице. Местные врачи роботизированную хирургию назвали отечественным прорывом.

На операционном столе – 54-летний мужчина. У него вторая стадия рака предстательной железы. Но удалять опухоль пациенту сегодня будет не врач-хирург. Вместо него в операционной - робот ДаВинчи. Перед началом операции машину настраивают, говорится в сюжете ТСН.

Робот имеет четыре руки, в которых крепятся хирургические инструменты. Правда, руководит процессом опытный хирург - ради этого специально приехал из Киева. Глаза врача – это 3D-камера, ее через маленькое отверстие вводят в тело пациента. Все движения медика за пультом повторяют манипуляторы.

Миллиметр за миллиметром - и ножницы работа вырезают опухоль. Крошечные манипуляторы выполняют сверхточные движения и не повреждают соседние ткани. Это главное преимущество ДаВинчи.

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"Манипуляторы, которые в брюшной полости имеют способность двигаться на 360 градусов, и подлезть под такие анатомические места, чего нельзя сделать при обычной хирургии", – говорит хирург Андрей Гигоренко.

"У него есть качества, которые не может повторить рука хирурга плюс диаметр инструмента 8 мм и он повторяет то, что делает кисть хирурга диаметром 10 см", – говорит другой хирург Сергей Байдо.

ДаВинчи в свое время сконструировали специалисты NASA. Сначала он был помощником военных медиков, а затем его стали использовать и в гражданской медицине. Впрочем, в Украине он работает впервые. Закупила ДаВинчи одна из частных клиник, но оперировать на нем смогут хирурги из разных уголков страны.

"Технология этого процесса позволяет работать так, что робот находится в одной части планеты, хирург - в другой. Очень много хирургов из Украины звонят, мы имеем сертификат можно ли к вам приехать", – рассказывает руководитель медицинского центра Евгений Антонюк.

Первая операция ДаВинчи в Украине прошла успешно. Пациента уже через несколько дней выпишут из больницы. К работу уже выстроилась немалая очередь пациентов. Операции разного профиля он может проводить ежедневно. Потому что, в отличие от медиков-людей, не устает.