Женщинам нужен "жирок" на теле - диетолог

У "желчных" людей негативное восприятие внешнего мира из-за проблем со здоровьем, отметила врач.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что женщинам на теле нужен "жирок", особенно после достижения 40-летнего возраста.

В женском организме "жирок" является источником эстрогенов (гормоны), которые напрямую влияют на хорошее настроение, рассказала эксперт во время чата на "Главреде".

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"…небольшое количество "жирка" (особенно если это женщины, тем более, после 40-летнего возраста) должно быть на нашем теле…", — отметила врач.

По ее словам, очень часто "пухленькие" люди — это любители поесть высококалорийную пищу, в частности, сладости, булочки, от такой пищи у них улучшается настроение.

"Замечено, что "желчные" люди, которые имеют нездоровый цвет лица (желтый или серый), злые и желчные. Объяснить это можно тем, что у них плохо работает печень, кишечник, почки, и в крови циркулирует много токсичных веществ, что отрицательно влияет на мозг и вызывает негативные эмоции и негативное восприятие внешнего мира", — сказала диетолог.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская объяснила, что будет, если не есть хлеб совсем и зачем его есть вообще.