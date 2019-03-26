Диетолог назвала причину низкой продолжительности жизни украинцев

Для улучшения качества и продолжительности жизни украинцам нужно правильно питаться.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что украинцы мало живут, поскольку неправильно питаются, в частности, едят слишком много сладостей, изделий из белой очищенной муки, и имеют плохие привычки.

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В мучных изделиях много пустых калорий, которые моментально превращающихся в жир, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседницы, для улучшения качества и продолжительности жизни украинцам нужно правильно питаться, в том числа отказаться от вечернего позднего приема пищи, стать меньше курить, начать бегать и ежедневно делать физические упражнения.

"Украинская кухня очень вкусная, а современная — еще и очень калорийна. Мы слишком много едим изделий из белой очищенной муки, соединяем их с нездоровыми жирами и сахаром, много жарим, едим копчености, злоупотребляем алкоголем и вдобавок мало двигаемся", — отметила диетолог.

Врач добавила, что все эти факторы являются одними из решающих, которые, согласно последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения, не дают возможность украинцам жить дольше.

"…Украинцы употребляют очень большое количество сладостей — все супермаркеты у нас завалены сладостями. Плюс — алкоголь на праздники, которых очень много у нас отмечается. Это также и жареная пища, это и любовь к продуктам, которые содержат омега-6 жирные кислоты, которые стимулируют воспаление (соевое, подсолнечное, кукурузное масло)", — заявила она.