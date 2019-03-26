Диетолог объяснила, от какого хлеба не толстеют

Врач рассказала и о пользе хлеба.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская объяснила, что будет, если не есть хлеб совсем, и зачем есть хлеб вообще.

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По ее словам, если хлеб из измельченного зерна, с большим количеством отрубей, то съедать несколько кусочков в день допустимо, пишет "Главред".

"Потому что хлеб улучшает наше настроение, когда мы едим, и дает ощущение сытости. Также он является источником нерастворимой клетчатки, которая стимулирует моторику кишечника", – напомнила эксперт.

В то же время от всех хлебов, изготовленных из белой очищенной муки (батоны, чиабатты, булочки) и окрашенной муки (коричневые рыхлые хлеба), нужно однозначно отказываться, подчеркнула Скиталинская.

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