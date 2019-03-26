цей матеріал доступний українською

Диетолог объяснила, от какого хлеба не толстеют

12:41, 26 марта 2019
Страна
355 0
Назван самый полезный для фигуры хлеб / фото pixabay.com

Читайте такжеСупрун назвала продукты, "убивающие" украинцев

По ее словам, если хлеб из измельченного зерна, с большим количеством отрубей, то съедать несколько кусочков в день допустимо, пишет "Главред".

"Потому что хлеб улучшает наше настроение, когда мы едим, и дает ощущение сытости. Также он является источником нерастворимой клетчатки, которая стимулирует моторику кишечника", – напомнила эксперт.

В то же время от всех хлебов, изготовленных из белой очищенной муки (батоны, чиабатты, булочки) и окрашенной муки (коричневые рыхлые хлеба), нужно однозначно отказываться, подчеркнула Скиталинская.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун разрушила мифы о хлебе на дрожжах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #хлеб#диетология