Супрун объяснила, как пластик попадает в рацион людей

Микрочастички пластика обнаружены в арктических ледниках, морях, реках и океанах, почве, соли, меде и даже в воздухе.

Пластиком загрязнена даже вода как в кране, так и в бутылках. В одном из исследований более 80% образцов воды, которые взяли в разных частях мира, были загрязнены микропластиком.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. "Микропластик настолько распространен, что встраивается в нашу пищевую цепочку. Некоторые организмы, к примеру, планктоны, могут поглощать пластик, дальше их едят крупные животные и, наконец, микропластик попадает на наш столу", - говорится в ее сообщении.

Несмотря на то, что примерно 90% микропластика выводится из человеческого организма, этого может быть достаточно, чтобы вызвать локальные воспаления, влиять на микробиом пищеварительной системы, высвобождать токсины, отметила Супрун.

"Сегодня человечество производит около 300 миллионов тонн пластика ежегодно, половина из которых — для одноразового использования. А свыше 8 млн тонн пластика попадает в океан. Проблема приобрела глобальный масштаб. Поэтому роль каждого важна: меньше используйте пластик, покупайте воду в стаканах или берите бутылку воды с собой, чтобы не покупать в магазине. По возможности сортируйте пластик и отдавайте его на переработку", - советует исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Ранее сотрудники частного музея обнаружили в желудке мертвого клюворыла, животного из отряда китообразных, 40 килограммов пластика.