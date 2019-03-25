В Запорожской области девочка впала в кому, выпив шесть литров воды - СМИ

Свой поступок родители объяснили так: они заподозрили отравление и поэтому решили промыть ребенку желудок.

В Мелитополе Запорожской области шестилетняя девочка впала в кому. Она была доставлена в одну из местных больниц — у нее подозревали менингит.

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Реаниматологи, которые приехали из Запорожья, диагноз "менингит" не подтвердили. Они были уверены — у ребенка отек мозга, пишет местный сайт Z-City.

"Родители заподозрили, что их дочка чем-то отравилась. Поэтому было решено промыть ребенку желудок. Однако родители перестарались — в общей сложности шестилетняя девочка выпила шесть литров воды. Именно такое количество выпитой жидкости и спровоцировало отек мозга и, как следствие, кому", - говорится в сообщении.

Врачи делают все возможное, чтобы ребенок выжил, но никаких прогнозов не дают.

Позже стало известно, что девочку перевели в Запорожскую областную детскую больницу.

Ранее в Первомайске Николаевской области родители бросили сына, который чудом выжил после удара током в 27 тысяч вольт.