Эксперт объяснила, что будет в случае неподписания до 1 апреля декларации с врачом

Эксперт объяснила, что ждет украинцев, которые не успели до 1 апреля подписать декларацию с врачом.

С 1 апреля 2019 года Министерство здравоохранения прекращает финансирование лечения пациентов, которые еще не заключили договор с семейными врачами. Однако это не означает, что возможности подписать декларацию больше не будет.

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Об этом рассказала менеджер «Реанимационного пакета реформ» Светлана Бубенчикова, передает «Обозреватель». Она отметила, что граждане, которые не успели ранее заключить договор, могут без проблем сделать это позже.

"Человек в этот период может работать за границей или уехать в командировку, поэтому не успевает подписать договор. После 1 апреля он без проблем может выбрать педиатра, терапевта и подписать декларацию. Единственное, что касается больниц, потому что от этого зависит их бюджет, – с 1 апреля прекращается финансирование стандартной субвенции, которая была в "красных" списках пациентов без деклараций. Хотя врачи говорят, что в клиниках уже даже не обращают внимания на это, а формируют свои бюджеты", – сказала она.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что в случае неотложного состояния пациента, который не имеет декларации, врач должен оказать ему помощь. Если это что-то обычное, то, по словам Супрун, граждане должны обращаться к терапевту, с которым заключался договор.