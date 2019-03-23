Супрун рассказала, как медучреждения перейдут на электронные документы

Она отметила, что до конца 2019 года электронные больничные полностью заменят бумажные. По словам Супрун, это позволит остановить большое количество коррупционных схем в этой сфере.

С 1 апреля медикаменты по программе «Доступные лекарства» можно будет получить только по электронному рецепту.

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Об этом радио Свобода сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. «С 1 апреля будут электронные рецепты, когда идете к своему семейному врачу и они выписывают рецепт на доступные лекарства на государственную программу, где оплачиваются лекарства для людей, больных сосудисто-сердечными заболеваниями, сахарным диабетом второго типа и бронхиальной астмой. Пациент уже не будет иметь бумажки, а это будет идти через электронную систему», – говорит Супрун.

А к концу 2019 года также электронные больничные полностью заменят бумажные. По словам Супрун, это позволит остановить большое количество коррупционных схем в этой сфере.

«Мы не будем видеть в метро в Киеве объявления, что можно купить больничный за 200 грн. Больничные будем получать от своих семейных врачей. Врач будет отвечать за его или ее электронную подпись на этом больничном. Как придут в больницу или домой, а этого человека нет на месте, то будет отвечать не только этот человек, но и врач, который выдал. И когда будет профессиональное лицензирование врачей, будет способ, чтобы наказать также и врача, можно даже отобрать лицензию», – рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Кроме того, добавила Супрун, уже сейчас в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта. Вместо того, чтобы записывать информацию о визитах пациентов на бумаге, врачи будут заносить ее в систему eHealth.

Работать с электронной медкартой начнут семейные врачи, терапевты и педиатры тех заведений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и имеют контракт с Национальной службой здоровья, сообщают в Минздраве.

На вопрос, обеспечит ли электронная система тайну персональных данных пациента, Ульяна Супрун ответила: «Система eHealth имеет все те охранные и безопасные программы, чтобы никто не мог зайти в эту систему. Эти данные не принадлежат государству и не принадлежат Национальной службе здоровья, а принадлежат пациенту. И только пациент может предоставить доступ к своим персональным данным и к своей медицинской карточке».