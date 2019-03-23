Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

Сало полезно в небольшом количестве, отметила врач.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что сало является полезным продуктом, но при условии, если оно примороженное и без соли.

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В сале есть жиры, которые обладают противовоспалительными свойствами, улучшают работу мозга и всего организма, рассказала эксперт на чате в "Главреде".

По ее словам, сало можно есть в небольшом количестве — кусочек размером с два наших пальца.

"...Я вас сразу успокою и утешу: сало — полезный продукт, но при условии, что оно свежее (промороженное, но не соленое, не жареное, не копченое и не вареное)", — заявила собеседница.

Ранее о пользе сала заявила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она рассказала, что сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.