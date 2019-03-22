Появились подробности истории с мужчиной на Сумщине, который сам себе отрезал стопу (фото, видео 18+)

Мужчине, чтобы выжить, нужна ампутация ноги на уровне бедра. Также необходимы около 30 тысяч гривен, которых у пострадавшего нет.

На Сумщине 62-летний мужчина, который из-за гангрены сам себе отрезал кухонным ножом стопу, в прошлом году во время работы на стройке наступил на гвоздь.

По информации сайта местной газеты «Роксолана-Макси», указанного мужчину, который проживает в г. Ахтырка, зовут Владимир Твердохлеб.

Отмечается, что у мужчины запущенная стадия гангрены. Сейчас нога продолжает гнить, и единственное, о чем он мечтает, чтобы ему отрезали конечность. Но из-за трудного материального положения самостоятельно оплатить лечение он не может, за что и написал добровольный отказ от лечения.

На сайте издания также разместили видео, на котором пенсионерка Ирина Войт рассказывает журналистам о том, как ее пес притащил на двор часть человеческой конечности.

«Я там стояла, а собака бежит и несет в зубах что-то такое черное и зашла на огород. И что же ты там принесла? Пойду, думаю, посмотрю. Пришла, а это, смотрю, пальцы ноги. Я и испугалась», – рассказала женщина.

Она положила конечность в коробку, чтобы ее не таскали собаки, а сама все рассказала сыну. Тот вызвал полицию.

По информации начальника Ахтырского райотдела Главного управления Нацполиции в области Руслана Кладько, правоохранители подняли весь личный состав и начали поисковые мероприятия, поскольку возникло подозрение, что рядом может быть тело или останки человека. Но в результате осмотра всей территории тело не нашли. Затем было установлено, что часть ноги принадлежит 62-летнему местному жителю, семью которого соседи характеризуют положительно.

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Позже стало известно, что Твердохлеб в прошлом году во время работы на стройке наступил на гвоздь, но после лечения в домашних условиях рана не заживала, развилась гангрена. Из-за отсутствия средств мужчина вместе с сожительницей решили операцию не делать. После того, как стопа отгнила и висела практически на сухожилиях, Твердохлеб отрезал ее самостоятельно кухонным ножом. Ампутированную конечность сожительница выбросила на обочину улицы, где ее и нашла собака.

Как отметил заведующий хирургического отделения Ахтырской центральной районной больницы Виталий Стеценко, ступня была уже нежизнеспособной, поскольку вследствие заболевания сосудов нижней конечности у пострадавшего развилась гангрена.

По мнению медиков, без дальнейшего хирургического вмешательства мужчина может не выжить. Ему нужно сделать ампутацию выше удаленной стопы в пределах здоровых тканей, на уровне бедра.

На операцию пострадавшему нужно около 30 тысяч гривен. Однако на ситуацию с малообеспеченным пострадавшим мужчиной пока не отреагировали ни местная власть, ни депутаты, ни волонтеры.

Как сообщал УНИАН, 20 марта поступило сообщение в полицию от местного жителя о том, что на его огород собака притащил стопу ноги неизвестного человека. Правоохранители начали отрабатывать лечебные учреждения.

Как оказалось, в местную больницу обратился мужчина, часть ноги которого отсутствовала. По информации медиков, у пострадавшего была запущена гангрена, а конечность отгнила из-за некроза тканей. Часть стопы, которая отгнила, была им самостоятельно отрезана и выброшена на улицу. После проверки уголовное производство в полиции не открывали, потому что по данному факту нет криминала.