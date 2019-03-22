В Днепре у студента университета обнаружили туберкулез

Юноша сам обратился в больницу, когда ему стало плохо.

В Днепре у одного из студентов Днепровского национального университета медики обнаружили туберкулез. Юноша сам обратился в больницу, когда ему стало плохо.

Сейчас в общежитии университета проводят дезинфекцию, а врачи наблюдают за состоянием еще 400 студентов, пишет "Сегодня".

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На плохое самочувствие один из студентов вуза начал жаловаться несколько месяцев назад. После обследования врачи обнаружили у него туберкулез. Сразу после этого в общежитии университета начали профилактические мероприятия, а все студенты проходят медицинское обследование.

Медики осмотрели уже 70% проживающих в общежитиях студентов. Еще около сотни необходимо сделать флюорографию в ближайшее время. Новых случаев заболеванием туберкулезом врачи пока не обнаружили.

Ранее в Минздраве сообщили, что флюорография как метод диагностики туберкулеза в Украине не отменяется.