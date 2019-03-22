Врачи бьют тревогу: в Украине катастрофически не хватает доноров крови (видео)

Сдавать кровь регулярно приходят в среднем десять человек в день.

Ситуация с донорской кровью даже в Киеве катастрофическая: доноров приходится уговаривать найти несколько минут для сдачи крови, и часто банки крови даже в столичных больницах полупустые.

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Врачи говорят, что несмотря на огромную базу из тысячи лиц поиски крови, в основном, ложатся на плечи родственников пациентов. Сдавать кровь регулярно приходят в среднем десять человек в день, говорится в сюжете ТСН.

Стоимость отбора, обработки и хранения одной порции тромбоконцентрата государству обходится в десять тысяч гривен. Самое дорогое в процессе – одноразовая система для сепаратора и обеззараживания. Срок хранения каждой драгоценной дозы всего пять дней. Сделать запасы невозможно.

Врач-онколог Александр говорит – сам был донором для собственных пациентов. Он возмущается, что в Украине культуры донорства нет.

"Если спросить у родителей, а вы были активным донором до того, как произошла проблема с вашим ребенком? 98 процентов скажут, что нет", – констатирует врач.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку» (регистрационный номер 9461-д).