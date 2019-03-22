Диетолог раскрыла лучший способ, как похудеть весной

Весной для профилактики авитаминоза нужно включить в рацион зелень.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская посоветовала, что лучший способ для похудения весной — совместить правильное питание, ежедневную физическую активность и полноценный сон.

Есть нужно два-три раза в день, без перекусов, рассказала эксперт во время чата на "Главреде".

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По словам диетолога, не стоит есть за три-четыре часа до сна, а если хочется есть — можно пить теплую воду или травяной чай.

"…должны присутствовать (в рационе — Ред.) следующие группы продуктов: овощи в свежем и вареном/пареном виде, небольшое количество круп в первой половине дня, нежирные белки с акцентом на растительные (чечевица, нут, грибы) и присутствие полезных жиров (орехов, оливкового масла)", — отметила врач.

Скиталинская добавила, что весной для профилактики авитаминоза нужно включить в рацион зелень, в частности, петрушку и укроп, лук, квашеную капусту и настой шиповника.

Ранее сообщалось, что и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун считает средиземноморскую диету самой полезной и доступной.