Супрун посоветовала, как защитить психику перед выборами, и потроллила Ляшко

Общение с агрессивным человеком может стать причиной дополнительного стресса, плохо повлиять на ваше самочувствие и настроение.

В ближайшие недели не раз будем наблюдать проявления предвыборного обострения.

Об этом на своей странице в Facebook пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и в качестве иллюстрации прикрепляет фото Олега Ляшко, который 20 марта сорвал заседание Кабмина.

Супрун дала несколько советов, которые помогут составить свой план действий и защитить психическое здоровье перед выборами:

1. Сохраняйте спокойствие. Манипуляторы имеют арсенал приемов, чтобы вывести человека из равновесия. Это может быть крик, активные движения, грубое поведение или личные оскорбления.

Что можно сделать в таком случае: если есть возможность — развернитесь и уходите. Спорить и доказывать свою точку зрения таким людям нет смысла.

Если вы крепкий орешек — можете выслушать человека и даже пытаться его успокоить, чтобы дальше перейти к конструктивному диалогу. Это срабатывает не во всех случаях, но иногда стоит усилий.

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2. Установите прочные личные границы. Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни любое постороннее лицо. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов — вас будет сложно вывести из равновесия.

3. Иногда зарвавшихся людей нужно "вернуть в реальность". Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию.

4. Повышение голоса, указывание пальцами или пренебрежительное обращение могут ухудшить ситуацию. Лучше разговаривайте низким и спокойным голосом, не старайтесь перекричать человека, обращайтесь к нему только после того, как он все выскажет.

5. Когда надежды на конструктивное обсуждение вообще не осталось, игнорируйте неадекватное поведение и избегайте любого контакта.

"Наконец, позаботьтесь о себе. Общение с агрессивным человеком может стать причиной дополнительного стресса, плохо повлиять на ваше самочувствие и настроение. Не позволяйте негативу оставаться с вами — выйдите на прогулку или пробежку, поговорите с близким человеком", - подытожила и.о. главы Минздрава.