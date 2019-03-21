На Сумщине корью заболела студентка колледжа, контактировавшая с умершей вчера от этой болезни роженицей – СМИ

Карантин в Путивльском педколледже пока не объявлен.

На Сумщине корью заболела студентка Путивльского педагогического колледжа имени Руднева, которая контактировала с больною корью роженицей, скончавшейся 20 марта в областном перинатальном центре.

Как сообщает сайт областной региональной газеты «Неделя», студентка родом из Бурынского района, где у нее были контакты с указанной молодой беременной местной женщиной.

«Примерно месяц назад они вместе лежали в больнице. Больная студентка, 1999 года рождения, у которой лабораторно подтверждена корь, лечится по месту жительства в Бурыни», – отмечает сайт газеты.

Сейчас в учебном заведении проводятся мероприятия, направленные на предупреждение распространения болезни. Как прокомментировала заместитель директора колледжа Елена Игнатова, они получили от местных медиков алгоритм действий, которые выполняются, но будет ли проведена массовая вакцинация педагогических работников и студентов, она пока не знает.

Тем временем в учебном заведении, по разным данным, есть как минимум трое студентов, у которых подозревают корь, хотя лабораторно эта болезнь еще не подтверждена.

Карантин в Путивльском педколледже пока не объявлен.

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Как сообщал УНИАН, 20 марта в Сумах умерла 24-летняя больная корью роженица ромской национальности, которая 14 марта через кесарево сечение родила мальчика.

Роженицу с подозрением на корь в областной перинатальный центр 13 марта доставили из Бурынской центральной районной больницы. По словам главного врача ЦРБ, ее привезли санитарным транспортом в сопровождении заведующего акушерско-гинекологического отделения.

По информации областного инфекциониста Ирины Троцкой, у роженицы было тяжелое течение заболевания, осложненное пневмонией, а на корь в ее семье недавно болел брат и двое его детей.

По данным медиков, у новорожденного ребенка признаков болезни пока не диагностировали, и риск того, что вирус передался от матери к ребенку, остается большим, ведь инкубационный период этой болезни – до трех недель. Мальчик сейчас находится под наблюдением врачей.

О причинах смерти женщины станет известно после вскрытия, хотя наличие инфекции кори в ней было подтверждено лабораторно еще при жизни.

По решению управления здравоохранения Сумской ОГА, областной перинатальный центр временно приостановил госпитализацию и не будет принимать рожениц и беременных в период с 19 марта до 5 апреля. Женщины будут направляться в стационар Сумского городского роддома Пресвятой Девы Марии.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 96 случаев заболевания корью. В течение 2018 года их было около 300. Летальных случаев в прошлом году не было.