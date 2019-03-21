Петиция о легализации медицинского каннабиса: комитет Рады не голосовал

Петицию повторно рассмотрят на этой или следующей неделе.

Кворума для поддержки петиции относительно медицинского каннабиса на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений 20 марта не было.

Об этом сообщил член комитета Георгий Логвинский, передает "Громадське".

Он отметил, что петицию поддержали трое присутствующих депутатов. Но они не голосовали, на заседании не было кворума, для которого нужно минимум 5 присутствующих с 9.

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"Мы поддержали, но не голосовали", — отметил Логвинский.

Он добавил, что на заседание не пришли члены комитета, которые, по его словам, поддерживают петицию. И указал, что не сомневается в одобрительном голосовании за петицию, когда будет кворум.

Петицию повторно рассмотрят на этой или следующей неделе.

Напомним, 20 марта сообщалось, что комитет своим решением поддержал петицию. Однако решение не имеет силы, поскольку официально депутаты не голосовали.

12 марта петиция в Раду с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения комитетом парламента.