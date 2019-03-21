Реалии клинической практики в лечении инсульта: Into-Sana приглашает врачей на научно-практический семинар

23 марта в Одессе, на базе Центра сосудистой патологии клиники Into-Sana, при поддержке Европейской организации инсульта (ESO) и Инициативы ANGELS состоится очень важное для украинского медицинского сообщества событие — научно-практический семинар «COMPREHENSIVE STROKE CENTRE. Реалии клинической практики в лечении острого ишемического инсульта».

Это ежегодное мероприятие, проведение которого инициирует медицинская компания Into-Sana. Его цель — повышение уровня оказания качественной медицинской помощи пациентам с инсультом в Украине. Примечательно, что Into-Sana является Stroke Ready Hospital по нормам европейской инсультной организации ANGELS и четко выполняет европейские алгоритмы лечения инсульта. Только 18 клиник в Европе имеют такой статус.

«В Украине нашему инсультному центру нет равных. Почему? Обычно медицинские учреждения оказывают только какой-то один вид помощи при инсульте. К сожалению, пациент вынужден принимать то лечение, которое может предоставить ближайший к нему инсультный центр, а не то, которое для него является оптимальным. Компания Into-Sana единственная в Украине оказывает все виды помощи при инсульте и выполняет весь цикл реваскуляризации сосудов — от проведения локального и системного тромболизисов до тромбоэкстракции. Именно благодаря такой помощи инсультным больным мы получили статус Stroke Ready Hospital от европейской инсультной организации ANGELS. И мы можем уверенно заниматься не только помощью инсультным пациентам, а и выполнять образовательную работу в украинском медицинском сообществе», — рассказывает Сергей Зброжек, руководитель Центра сосудистой патологии Into-Sana.

23 марта участники научно-практического семинара будут делиться своим опытом лечения инсультов, анализировать современные международные протоколы и пытаться адаптировать их к украинским реалиям, не нарушая при этом интересы пациента.

В этом году в семинаре примут участие ведущие специалисты Центра сосудистой патологии Into-Sana, а также уважаемые коллеги из других медицинских центров Украины и Европы. Будут представлены доклады на следующие темы:

Обзор изменений в новых рекомендациях по лечению острого ишемического инсульта, Дмитрий Лебединец (Харьков).

Возможные потери времени при ведении пациента с ОИИ в рамках терапевтического окна, Татьяна Калюжная (Одесса).

Возможности тромболитической терапии при остром ишемическом инсульте в рамках терапевтического окна, Алеш Томак (Чехия).

Реваскуляризация в переднем бассейне циркуляции, Юрий Цогоев (Одесса).

Реваскуляризация в бассейне задней циркуляции, Валенскис Александрас (Литва).

Все практикующие врачи, которые хотят принять участие в семинаре, еще могут зарегистрироваться по ссылке: http://into-sana.ua/ru/news/zaproshuyemo-na-kardiologichnij-naukovo-praktichni/