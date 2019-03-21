Во Львовской области 90% школьников защищены от кори - Минздрав

По данным министерства, впервые с начала вспышки кори в Украине Львовщина утратила свое лидерство по уровню заболеваемости корью.

Во Львовской области количество защищенных от кори учащихся средних учебных заведений достигло 90%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, в рамках спецоперации для повышения уровня иммунизации в регионе более 26,6 тыс. школьников получили прививки против кори.

Также отмечается, что со стартом спецоперации в Львовской области значительно увеличилась динамика прививок среди детей, которые в свое время пропустили вакцинацию против кори.

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По данным Минздрава, впервые с начала вспышки кори в Украине Львовщина утратила свое лидерство по уровню заболеваемости корью - с 1 февраля этот показатель еженедельно уменьшается в среднем на 10%.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 14 марта в регионах было 1,17 млн доз вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи).

Как сообщал УНИАН, в начале года Министерство здравоохранения Украины запустило в Львовской области пилотный проект по преодолению вспышки кори среди детей.