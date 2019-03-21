В Крыму две школьницы приняли неизвестные препараты, одна умерла
14:47, 21 марта 2019Страна
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Одна школьница скончалась после употребления неизвестных медицинских препаратов.
В Крыму госпитализировали двоих школьниц / фото Крым.Реалии
В оккупированном Красноперекопске 15-летняя школьница скончалась после употребления неизвестных медицинских препаратов.
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Об этом сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, пишут "Новости Крыма".
Еще одна школьница 14-ти лет, по его словам, была госпитализирована с похожим отравлением в реанимацию.
"К настоящему времени ее состояние стабилизировалось", — добавил Олефиренко. Он уточнил, что за помощью девушки к медикам обратились около 10.00. Инцидент произошел в 4-й школе Красноперекопска.
СМИ пишут, что обе девочки были госпитализированы из школы после употребления неизвестных медикаментов.
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