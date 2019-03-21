В Раде хотят разработать законопроект о легализации медицинского каннабиса

Вопрос легализации каннабиса для использования в медицинских целях является актуальным и его можно урегулировать законодательно.

В комитете Верховной Рады по вопросам прав человека 20 марта состоялась дискуссия о петиции по легализации медицинского каннабиса. Ее поддержан комитет.

Председатель ОО "Украинской ассоциации медицинского каннабиса" Геннадий Шабас подчеркнул необходимость законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других заболеваний.

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"Украина готова к соответствующим изменениям. Этот вопрос уже урегулирован в США, Канаде и других странах. Это вопрос доступа к медикаментам. Это право наших граждан, которое пока не выполняется",- сказал он.

Представитель омбудсмена Андрей Мамалыга отметил, что вопрос легализации каннабиса для использования в медицинских целях является актуальным и его можно урегулировать законодательно.

"По результатам обсуждения было предложено создать рабочую группу при участии народных депутатов-членов различных комитетов ВРУ и экспертов для разработки соответствующего законопроекта и провести круглый стол или комитетские слушания по этому вопросу", - говорится в сообщении на сайте Комитета по правам человека.

В результате комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений 20 марта поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании вопроса о медицинском применении каннабиса.