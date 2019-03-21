Скандал на Житомирщине: врачи утверждают, что многодетную роженицу привезли уже с мертвым ребенком

У женщины из-за мертвого ребенка возникло немало осложнений.

На Житомирщине в Черняховскую райбольницу 17 марта привезли роженицу уже с мертвым ребенком.

Об этом УНИАН сообщили в Черняховской районной больнице. Как отмечается в сообщении, "в больницу женщину привезли на «скорой» 17-го марта около 5 часов утра и ее ребенок на то время уже был мертвый".

По словам главного врача Черняховской районной больницы Виталия Николайчука, у женщины из-за мертвого ребенка возникло немало осложнений, что часто случается, поэтому спасти роженицу медикам не удалось. Свою вину медики отвергают. Вместе с тем расследование уголовного производства по данному факту продолжается.

Читайте такжеЖенщина родила ребенка на вокзале под Харьковом

Как сообщал УНИАН, 18 марта следователи Черняховского отдела полиции начали расследование из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, в результате чего во время родов умерла 36-летняя женщина, беременная четвертым ребенком, и этот ее ребенок родился мертвым.

Основанием для открытия уголовного производства стали предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы относительно причин смерти женщины и ребенка. У первой вскрытие показало, среди прочего, геморрагический шок, а у второго – асфиксию.По предварительным сведениям правоохранителей, во время родов у нее началось сильное кровотечение, которое, среди прочего, и привело к смерти.

Предварительная квалификация события – ч.2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность от 5-летнего ограничения свободы до 3-летнего заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.