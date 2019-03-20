Супрун рассказала, как чувствовать себя счастливым

Здоровый образ жизни не гарантирует ощущения счастья, а болезнь не обязательно означает постоянное чувство несчастливости.

Сегодня - Международный день счастья. Ученые определили, что около трети ощущение счастья зависит от генов.

Исследования указывают, что в большинстве случаев счастье зависит от выборов, которые мы делаем в своей жизни, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Также, по ее словам, помощь другим людям и чувство принадлежности помогают жить счастливее и дольше.

Поэтому, чтобы чувствовать себя счастливыми, нужно:

- посвятить себя тому делу, которое нам больше всего нравится;

- принадлежность к общине, семье или кругу единомышленников - такие связи стимулируют умственную и эмоциональную деятельность и являются катализаторами хорошего настроения. А вот изоляция и одиночество действуют наоборот. Когда мы вместе в сплоченной команде — активно выделяется гормон окситоцин;

- быть физически активными - от занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и эндоканабионоиды — соединения, которые дарят нам счастье, удовольствие, эйфорию и улучшают настроение;

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- следить за своим рационом - не пропускайте приемы пищи, но не переедайте. Ученые советуют обязательно употреблять в пищу жирную рыбу, орехи, яйца, рафинированные злаки и много свежих овощей. А молочная продукция, хумус и фалафель богаты триптофаном — аминокислотой, из которой образуется тот самый серотонин;

- социализироваться и стараться больше общаться - это мощный стимулятор мозга. Общение и поддержка существенно снижают риск депрессивных состояний, синдрома выгорания и сердечно-сосудистых болезней;

- заботиться о психическом здоровье - учитесь распознавать состояния, когда всего в меру и непременно найдите пути их преодолеть;

- как можно больше находиться на свету - яркий свет и частое пребывание днем на улице помогут простимулировать мозг и заставят его вырабатывать серотонин.

"Здоровый образ жизни не гарантирует ощущения счастья, а болезнь не обязательно означает постоянное чувство несчастливости... Для счастья нам важен контроль над собственной жизнью и адекватные ожидания", - подытожила Супрун.