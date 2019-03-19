Со второго квартала 2020 года антибиотики станут недоступными - Дубиль

По его словам, разработанный Кабмином национальный план борьбы с антибиотикорезистентностью увеличит нагрузку на семейного врача.

Со второго квартала 2020 антибиотики станут недоступными для украинцев. Их можно будет приобрести в аптеке, а цена на них поднимется в разы. К этому приведут непродуманные действия МОЗ.

Об этом в своем блоге пишет народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.

По его словам, разработанный Кабмином национальный план борьбы с антибиотикорезистентностью поможет не так побороть некорректное применение антибиотиков и развитие через него устойчивости бактерий к антибиотикам, как увеличит нагрузку на семейного врача, очереди к нему, и уменьшит их ассортимент. Ведь вводятся дополнительные контрольные процедуры для покупки антибиотика по рецепту - на всем пути от попадания к врачу, до получения в аптеке:

"Сегодня не хватает 6-7 тысяч семейных врачей, в больницах и так очереди. А теперь, чтобы получить лечение антибиотиком, нужно отстоять несколько очередей - к врачу, на анализы, опять к врачу за рецептом, а потом еще и найти аптеку, где его отпустят по этому рецепту.

Рынок антибиотиков невыгоден фармбизнесу, потому что очень конкурентный. Когда введут дополнительный контроль, проверки, нужно будет тратить время на документооборот, операцию по погашению рецепта, закупить и обслуживать программу обеспечения по обращению электронного рецепта. Это все или оплатит пациент, тогда цены вырастут, или аптека откажется от их продажи, он станет невыгодным. Почему? Вспомните хотя бы программу "Доступные лекарства", по которой реально получить лекарства можно только в 3 тысячах аптек из более чем 20-ти тысяч", - акцентировал народный избранник.

Валерий Дубиль говорит, что в Европе с неправильным назначением и самолечением борются совсем по-другому:

"Мы с экспертами проанализировали опыт других стран. Там государство обеспечивает людей бесплатными антибиотиками. И не важно, запрещено их продавать без рецепта или нет, люди их покупают за собственные средства. Иначе зачем тратить собственные средства, когда государство обеспечивает? В Украине с нашими "реформаторами" такой шаг можно не ждать - у медицины предусмотрен только один источник финансирования - госбюджет. Поэтому денег на этот вид лечения вряд ли хватит", - подчеркнул нардеп.

Валерий Дубиль видит решение вопроса по внедрению общеобязательного государственного страхования:

"В области появятся средства, и можно будет обеспечить полную или частичную компенсацию основных лекарств. Фармакотерапия наконец станет доступной для всех категорий пациентов, независимо от их социального статуса. Уверен, в ближайшее время мы сможем стартовать введение общеобязательного государственного страхования, ведь мы уже имеем наработки. Осталось дождаться смены власти", - резюмировал нардеп.