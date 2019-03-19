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Журналисты рассказали, популярно ли в Украине омоложение стволовыми клетками (видео)

12:10, 19 марта 2019
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Казалось бы, после неудачного опыта президента Ющенко словосочетание "омоложение стволовыми клетками" еще не скоро вспомнят в Украине.

Но нет, эта тема стала одной из самых модных среди туристов, которые посещают нашу страну и проводят омоложение стволовыми клетками именно здесь, у нас, говорится в сюжете программы.

"Стволовые клетки - перспективный материал для омоложения, на этом построена уже целая мировую бизнес-сеть", - отметили журналисты.

Ранее журналисты рассказали, как за счет низких цен Украина выходит в мировые лидеры по количеству пластических операций.

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Теги: #операция