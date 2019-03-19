Супрун разрушила мифы о хлебе на дрожжах

Если вас пугают дрожжи и вы стремитесь сделать свой рацион более здоровым — выбирайте цельнозерновой хлеб.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объяснила, правда ли, что от дрожжей болит живот, могут ли из-за них быть инфекции и даже рак.

Как написала она на своей странице в Facebook, больше всего споров вызывают именно дрожжи в хлебе. Многие люди считают, что хлеб на дрожжах вреден, поэтому отдают предпочтение хлебу на закваске.

"Кроме рыхлости, дрожжи делают хлеб полезным — обогащают его витаминами и аминокислотами. В частности, в таком хлебе больше железа. Когда тесто подходит, ферменты микроорганизмов разрушают фитин муки. Фитин - это соединение, которое связывает ионы железа или цинка и делает их недоступными для усвоения в нашем кишечнике. Поэтому хлеб на кислом тесте содержит значительно больше доступного железа", - пояснила Супрун.

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Она добавила, что дрожжи не выживают в уже испеченном хлебе. При высоких температурах и они, и их споры погибают. Это происходит даже при незначительном нагревании. Поэтому переживать, что живые дрожжи в хлебе могут принести какой-то вред — не стоит.

"Но почему тогда после хлеба могут возникать боль в животе и вздутие? Потому что в белом хлебе или сдобных булках много углеводов и мало клетчатки. От такой еды, особенно если ее кушать много и быстро, возникает боль и вздутие", - отметила и.о. главы Минздрава.

"Если вас пугают дрожжи и вы стремитесь сделать свой рацион более здоровым — выбирайте цельнозерновой хлеб. Он содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Главное — хорошо пережевывайте и запивайте. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ и предотвратит связанные с клетчаткой запоры", - подытожила Супрун.

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