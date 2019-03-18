В Днепре выписаны из больниц все госпитализированные с кишечной инфекцией школьники

Кроме того, 343 так называемых «контактных» школьника и еще 15 пострадавших находятся под контрольным наблюдением врачей центров первичной медико-санитарной помощи.

В Днепре все 14 учеников одной из школ, которые на прошлой неделе были госпитализированы с кишечной инфекцией, выписаны из больницы.

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета, по состоянию на 18 марта, все ученики днепровской школы №112, которые были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция», выписаны домой. Всего в больницах оказались 14 школьников, еще один ребенок лечился амбулаторно.

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Кроме того, 343 так называемых «контактных» школьника и еще 15 пострадавших находятся под контрольным наблюдением врачей центров первичной медико-санитарной помощи. Сейчас продолжаются лабораторные исследования, которые помогут установить причину заболевания детей в учебном заведении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 13 марта из-за плохого самочувствия госпитализировали 12 учеников школы №112, затем - еще двоих.

14 марта на занятия в школу, чтобы предотвратить заболевание, родители не пустили более 500 учеников из 900.