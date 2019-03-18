Супрун разрушила мифы о температуре и покраснении после прививок

В Минздраве отметили, что покраснение как реакция после прививки чаще всего не является аллергической, поэтому давать ребенку противоаллергические средства необоснованно.

В подавляющем большинстве случаев реакции после прививок проходят самостоятельно. Никакой опасности здоровью ребенка они не несут.

Речь идет о таких поствакцинальных реакциях, как повышение температуры, возникновение отека, уплотнение или покраснение в месте инъекции. В основном, они продолжаются в течение одного-двух дней и является абсолютно ожидаемыми реакциями на вакцины, пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Такие реакции организма связаны с механизмом действия определенных вакцин. Чтобы сформировать оптимальный иммунный ответ на введенные антигены (компоненты вакцины, к которым собственно и формируется иммунитет) в вакцины добавляют специальные вещества-адъюванты. Они усиливают местную реакцию и способствуют тому, чтобы больше клеток крови среагировали на введенную вакцину. Таким образом наш организм замечает введенные антигены в вакцине и вступает с ними в активное взаимодействие", - пояснила Супрун.

Также она рассказала о самых распространенных мифах о реакции на вакцины:

1-й миф. Покраснение — это аллергическая реакция, поэтому надо применять антигистаминные (противоаллергические) препараты.

И.о. главы Минздрава отмечает, что покраснение как реакция после прививки чаще всего не является аллергическим, поэтому давать ребенку противоаллергические средства необоснованно.

2-й миф. Температуру, которая появляется после прививки, нужно обязательно сбивать.

"Не стоит давать ребенку жаропонижающее "для профилактики". Сами же лекарства чаще является причиной возникновения аллергической реакции. В то же время родители часто склонны расценивать эту реакцию как аллергию именно на вакцину, а не на дополнительные препараты. Поэтому рекомендуется давать жаропонижающее или обезболивающее только в случае необходимости", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, если ребенок испытывает сильный дискомфорт, боль или плохо переносит повышение температуры — не стоит ждать повышения температуры 38,5 и выше градусов.

Рекомендуемые препараты для снижения температуры — парацетамол или ибупрофен. Ни в коем случае не рекомендуется использовать ацетилсалициловую кислоту. В любом случае относительно дозировки лекарств посоветуйтесь с вашим педиатром или семейным врачом.

При повышенной температуре также важно убедиться, что ребенок не одет слишком тепло и давать достаточно питья.

3-й миф. Компрессы и мази помогают уменьшить отек и покраснение.

Мази, йодные сетки, прикладывание листьев капусты или применение компрессов на месте укола могут привести к перегреву, еще большему притоку крови к месту инъекции. Это может способствовать увеличению размера покраснения или уплотнению в месте прививки и даже ожогу. Поэтому никаких манипуляций с местом инъекции проводить нельзя. Уплотнение пройдет само по себе, если не вмешиваться.

4-й миф. После прививки не желательно гулять с ребенком на улице.

Прогулка на свежем воздухе не может навредить ребенку. Зато поможет избавиться от стресса и отвлечься от стресса, который мог возникнуть в результате инъекции.

Когда нужно обратиться к врачу:

- покраснение началось через два дня после прививки;

- оно увеличилось в размере (более 5 см);

- усиливается боль или покраснение в месте инъекции увеличивается через три дня;

- температура возникла через два дня (или продолжается более три дня).

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун составила подборку распространенных мифов о вакцинации.