В шести регионах растет количество случаев заболеваемости корью.

В Украине с начала года от осложнений кори умерли 11 человек.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в течение 11-й недели 2019 года корью заболели 2 146 человек – 1 044 взрослых и 1 102 ребенка.

Всего в период с 28 декабря 2018 года до 14 марта 2019 года корью в Украине заболели 30 794 человека - 13 825 взрослых и 16 969 детей.

В Минздраве отмечают, что Львовская область утратила свое антилидерство по уровню заболеваемости корью, а в Винницкой области за 11-ю неделю зарегистрировали почти вдвое меньше новых случаев кори, чем за предыдущую. Именно в этих двух областях продолжаются спецоперации, чтобы повысить уровень охвата прививками и остановить распространение кори, добавили в Минздраве.

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«В результате роста уровня вакцинации в большинстве областей еженедельно фиксируется все меньше новых случаев кори. В то же время в 6 регионах показатели растут: в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также г. Киеве. Именно в Киеве на прошлой неделе зафиксировано больше всего новых случаев кори», - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что прививки - единственная надежная защита от кори, особенно если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, и добавляют, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Как сообщал УНИАН, с начала этого года и по состоянию на 5 марта от кори в Украине умерли 10 человек, среди которых трое детей.

16 марта от осложнений кори умерла 9-летняя девочка в Ривненской области.

Согласно данным ЮНИСЕФ, количество новых случаев кори в мире стремительно растет и приобретает угрожающий уровень.

Хуже всего ситуация в 10 странах, в которых зафиксировано более 74% новых случаев инфицирования. При этом Украина занимает первое место среди десяти стран, где количество новых случаев кори в 2018 году выросло больше всего по сравнению с 2017 годом.