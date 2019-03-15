В Днепре приостановлены занятия в школе, ученики которой были госпитализированы с острой кишечной инфекцией

По состоянию на 15 марта, в больницах Днепра находятся 14 учеников школы.

В Днепре в школе №112, часть учащихся которой была госпитализирована с диагнозом «острая кишечная инфекция», приостановлен образовательный процесс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепровской городского совета.

По данным пресс-службы, образовательный процесс приостановят для учеников 1-11 классов школы, о карантине пока речь не идет - дополнительные каникулы объявили на время проведения лабораторных исследований.

Тогда же будет установлена настоящая причина заболевания детей.

«По состоянию на 15 марта, в больницах Днепра находятся 14 учащихся школы №112. 13 детей госпитализированы в городскую детскую больницу №6 и один ребенок - в больницу №21. Состояние у всех госпитализированных удовлетворительное», - говорится в сообщении.

«Всех госпитализированных в ближайшее время выпишут домой, осложнений у них нет Врачи первичного звена также осмотрели 564 ребенка в школе №112, прежде всего 309 «контактных» учеников. Среди них были обнаружены два ребенка с подозрением на острую кишечную инфекцию. Сейчас они находятся дома под наблюдением семейных врачей», - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения населения Днепропетровского горсовета Андрея Бабского.

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По словам Днепровского областного центра Минздрава Украины Натальи Лебединской, проводится комплекс мероприятий для выявления причин заболевания детей.

«Был проведен опрос больных в инфекционных стационарных отделениях с целью установления фактора, который вызвал заболевание. В процессе под расследование отобраны смывы с оборудования, спецодежды, рук персонала, в школьных столовых и наличие возбудителей инфекционных заболеваний. Отобрана питьевая вода в школе и пищеблоке столовой на соответствие санитарным нормам. Результаты будут на следующей неделе», - сказала Лебединская.

Сейчас лабораторный центр проводит в школе дезинфекционные мероприятия.

По данному факту Шевченковский отдел полиции начал уголовное производство по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Как сообщал УНИАН, в Днепре 13 марта из-за плохого самочувствия были госпитализированы 12 учеников школы №112.

14 марта в школу, чтобы предотвратить заболевание, родители не пустили более 500 учеников из 900.