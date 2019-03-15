В Киеве врачу плеснули в лицо неизвестной жидкостью

Открыто два уголовных производства.

Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который облил неизвестным веществом врача.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня в 9.00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Енисейской в Голосеевском районе столицы возле клиники человек плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Пострадавшего увезла «скорая».

Следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку.

По факту происшествия следователи открыли уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121) и хулиганство (ч. 4 ст. 296).