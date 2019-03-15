Камни в почках: Супрун объяснила, кто в группе риска и как избежать болезни

Почечные камни также могут вызвать кровотечение и повреждение почек, повышают риск инфекции мочевыводящих путей.

Мочекаменной болезнью страдает около 12% населения мира. Высокие риски попасть в число этих людей имеют те, кто не заботится о здоровье своих почек.

Кальций и оксалаты (щавелевая кислота) или фосфаты, или мочевая кислота могут кристаллизоваться в почках, если их концентрация в крови большая. Со временем эти кристаллы увеличиваются и буквально формируют "камни", пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Если они небольшого размера — камни могут пройти и самостоятельно, не вызывают симптомов и не требуют специального лечения. Проблемы возникают, когда камни увеличиваются в размере и блокируют поток мочи. Они могут попасть в любую точку мочевой системы — почки, мочеточники (узкие трубки, соединяющие каждую почку с мочевым пузырем), мочевой пузырь или уретру.

В дополнение к боли и проблем с мочеиспусканием, почечные камни также могут вызвать кровотечение и повреждение почек, повышают риск инфекции мочевыводящих путей и даже связанные с сердечно-сосудистыми болезнями.

"Симптомы обычно возникают, если камень застревает в почке, начинает двигаться вниз по мочеточнику или вызывает инфекцию. Весь этот процесс зачастую сопровождается сильной болью", - пояснила Супрун.

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Симптомы, которые возникают:

▪ острая боль в пояснице, которая может ощущаться и в паху;

▪ изменения цвета мочи или кровь в моче;

▪ желание мочеиспускания возникает чаще, чем обычно;

▪ незначительное количество мочи во время мочеиспускания;

▪ тошнота и рвота с повышением температуры.

"Если у вас похожие симптомы — не откладывайте визит к врачу и не занимайтесь самолечением. Ведь самолечение не тот путь, который поможет вам быстрее выздороветь", - отметила и.о. главы Минздрава.

Она добавила, что в зависимости от ситуации врач может посоветовать принимать обезболивающее и пить больше жидкости. В других случаях — к примеру, если камни застревают в мочевых путях, может потребоваться операция.

Риски иметь камни в почках повышаются, если вы:

🔹Имеете семейную или личную историю мочекаменной болезни — камни были у близкого родственника из вашей семьи или вы также имели эту проблему.

🔹Пьете мало воды. Риск образования камней в почках почти вдвое выше среди людей, которые не употребляют достаточного количества воды в сутки. Их почки постоянно откачивают воду обратно в кровь, и выводят очень концентрированную мочу.

🔹Плохо питаетесь. В частности потребляете слишком много белка животного происхождения, соли и сахара.

🔹Имеете болезни органов пищеварения или операции, связанные с ними. Они могут вызвать изменения в процессе пищеварения, которые влияют на абсорбцию кальция и воды. Это в свою очередь повышает уровень веществ, образующих камни.

🔹Курите. Сигареты являются одной из причин уменьшения кровотока во всем теле, в том числе и в почках. Чем меньше крови поступает в почки, то они хуже работают.

🔹Риски возрастают, если вы болеете диабетом 2 типа, имеете хроническую диарею или избыточный вес.

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