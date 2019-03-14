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Стала известна причина массовой неявки детей в школу в Днепре

18:06, 14 марта 2019
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У 13 учеников 112-й школы в Днепре диагностировали острую кишечную инфекцию / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Отмечается, что специалисты ведомства проводят санитарно-эпидемиологическое расследование заболеваемости детей учебного заведения.

"С целью выяснения обстоятельств заболеваемости детей, отобрано 40 смывов с объектов окружающей среды, 8 готовых блюд и 6 проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня на занятия в школе №112 не вышло более 500 учеников. Около 100 из них пожаловались на плохое самочувствие.

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Теги: #Днепр#дети#школа#отравление