В школе Днепра массово заболели дети - на занятия не вышли более 500 учеников

По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие.

В одной из школ Днепра массово заболели дети - на занятия не вышло более полутысячи учеников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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«14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учащихся с 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализировали в больницу. Им предоставляется медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Днепропетровской области. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников.

Информация по указанному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля в Днепре шестеро учеников отравились самодельными «лизунами».