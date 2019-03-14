Во Львове двое детей находятся в церебральной коме из-за осложнений от кори (видео)

Маленьких пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии: без сознания, с судорогами и отеком мозга.

В результате осложнений от кори во львовской областной инфекционной больнице двое детей находятся в коме.

Медики уже несколько дней борются за их жизнь. Недавно из реанимации в отделение перевели еще двух маленьких пациентов, у которых воспаление головного мозга, сообщает "Здоровье 24".

Оба ребенка, мальчик трех лет и девочка четырех, не были привиты от кори.

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Врачи сообщили, что маленьких пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии: без сознания, с судорогами и отеком мозга.

"С первого января 2018 года по сей день произошло более 30 случаев осложнений от кори в виде воспаления головного мозга. А с 23 февраля по 7 марта в больницу доставили четырех детей с признаками энцефалита", – сказала главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко.

Главный эксперт департамента здравоохранения по иммунологии Лариса Костюченко отметила, что осложнения в виде коревого энцефалита может развиться с отставанием от самого кори даже через год после перенесенной болезни.