Украинцы стареют быстрее жителей большинства стран Европы и США – ученые

В общем рейтинге Украина занимает 179 место из 195 стран.

Ученые из Национального института старения США проанализировали данные о состоянии здоровья жителей 195 стран и определили, в каком возрасте начинают стареть в разных странах.

Предметом анализа была не продолжительность жизни, а болезни, связанные с процессом старения — их насчитали 92. К этим болезням отнесли инсульт, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология, болезни Паркинсона и Альцгеймера и другие. Ученые анализировали данные с 1990 по 2017 год. Результаты исследования опубликовали в журнале Lancet, сообщает "Громадське".

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Согласно им, связанные со старением болезни развиваются по-разному во всех странах мира. Средний возраст их появления составляет 65 лет, однако в Украине этот показатель составляет 57 лет.

В общем рейтинге Украина занимает 179 место из 195 стран. Так, украинцы стареют быстрее большинства жителей стран Европы и США, а также Ближнего Востока.

Быстрее всего стареют жители Папуа-Новая Гвинея — там определенные болезни приходят в среднем в 45 лет. А самый медленный процесс старения у жителей Швейцарии, Франции и Японии — там болеть начинают в 76 лет.

Ранее международная команда ученых нашла ответ на вопрос о том, как измерить старость, если определять возраст не по паспорту, а по самочувствию.