В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя
18:05, 13 марта 2019Страна
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Производитель лекарства - Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины"
Запрещены 18 препаратов / фото pixabay.com
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила сразу 18 препаратов киевского производителя.
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Об этом сообщает "Здоровье 24", ссылаясь на пресс-службу ведомства. Производитель лекарства - Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины".
Постоянный запрет установили, учитывая распоряжение Гослекслужбы относительно устранения нарушений лицензионных условий и письмо Государственного предприятия "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины".
Под запрет попали:
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