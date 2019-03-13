В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

Производитель лекарства - Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины"

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила сразу 18 препаратов киевского производителя. Читайте такжеВ Украине запретили российские успокоительные лекарства Об этом сообщает "Здоровье 24", ссылаясь на пресс-службу ведомства. Производитель лекарства - Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины". Постоянный запрет установили, учитывая распоряжение Гослекслужбы относительно устранения нарушений лицензионных условий и письмо Государственного предприятия "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины". Под запрет попали:

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