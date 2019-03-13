Как правильно подобрать зубную пасту: советы экспертов

Относительно пасты для отбеливания зубов, то ими каждый день нельзя пользоваться.

Зубная паста — самый популярный предмет гигиены, им мы пользуемся дважды в день. Сейчас маркет предлагает два вида зубных паст – гигиенические и лечебно-профилактические.

Гигиеническими пастами можно пользоваться ежедневно, а вот лечебно-профилактическими – в зависимости от рекомендаций эксперта, пишет "Здоровье 24".

Людям, которые имеют чувствительность зубов, подойдет паста для снижения чувствительности.

А тем, у кого быстро образуется налет на зубах, необходима антибактериальная зубная паста.

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Если же есть проблемы с деснами, например, кровоточивость, то стоит выбрать пасту для здоровых десен. Если же все эти проблемы присутствуют – обратите внимание на комбинированную зубную пасту.

Относительно пасты для отбеливания зубов, то ими каждый день нельзя пользоваться. Они содержат ферменты, которые легко удаляют зубной налет, но повреждают эмаль. Специалисты рекомендуют использовать их только 1-2 раза в неделю.

Обращайте внимание на состав пасты. Не покупайте средства, которые содержат триклозан. Этот компонент дезинфицирует ротовую полость, но так тщательно, что гибнут и хорошие бактерии. Он также делает организм устойчивым к антибиотикам инфекциям. Также в составе не должно быть лаурилсульфата натрия (sodium lauryl sulfate, SLS).

При выборе зубной пасты необходимо ориентироваться на свои ощущения. Важно, чтобы при чистке зубов ты чувствовал себя комфортно. А если чувствуете дискомфорт от запаха пасты или после ее использования на слизистой полости рта появляется неприятная пленка, пасту лучше заменить.

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