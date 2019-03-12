Супрун назвала продукты, "убивающие" украинцев

В Украине четыре смерти из 10 связаны именно с неправильным питанием.

Плохое питание повышает риски появления болезней сердца и сосудов и смертности от них.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook напомнила, что в Украине четыре смерти из 10 связаны именно с неправильным питанием.

Она отметила, что украинцы потребляют много хлеба, сладостей, соли, жарят на подсолнечном масле и употребляют много алкоголя. Зато потребляют мало фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы.

Как именно это вредит сердцу и сосудам и что делать?

1. Много белого хлеба в рационе — это избыток соли, дополнительные скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса продукта и риски набрать лишний вес. В то же время в хлебе нет клетчатки и витаминов группы В, которые необходимы для нормальной работы кишечника, образования противоопухолевых жирных кислот с короткой цепью или для сглаживания пиков глюкозы в крови.

"Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка - это фрукты, овощи, орехи, семечки, соя и бобы", - советует и.о. главы Минздрава.

2. Сладости, а именно добавленный в них сахар, становятся лишним весом, снижают чувствительность тканей к инсулину, оседают в капиллярах и делают их слабыми.

Кроме того, сладости — это много "пустых" калорий. Из-за сладостей переизбытка калорий может и не быть, но есть недостаток микроэлементов и клетчатки, содержащихся в здоровой пище. Именно этих полезных веществ не хватает в рационе для здорового сердца.

Читайте такжеСупрун рассказала, что есть для здоровья сердца

Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов. Это 5 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребление — не добавлять сахар в чай или кофе. Если же добавляете сахар, не ешьте дополнительно сладости.

3. "Мало фруктов в рационе — это нехватка витаминов, клетчатки и соединений для здоровья сосудов. А украинцы едят мало фруктов — по данным Госкомстата, всего 123 грамма в день (как среднее яблоко)", - добавила Супрун.

Необходимо минимум 300 граммов фруктов. Лучший вариант — свежие или замороженные фрукты.

4. Много жареной пищи, особенно на подсолнечном масле — это высокие риски для сердца и сосудов. Подсолнечное масло сдвигает баланс ненасыщенных жирных кислот, что способствует развитию атеросклероза и сопутствующего воспаления.

Лучше не жарить, а тушить, запекать, отваривать, использовать оливковое масло, сливочное масло или смалец.

5. Украинцы потребляют много процессированного мяса, а именно колбасы. Колбаса — это соль, канцерогены и лишние насыщенные жиры. Языком медицины, это риск гипертензии, рака, атеросклероза и лишнего веса.

"От колбасы советуют полностью отказаться или минимизировать употребление (колбасы или сосисок) — не чаще 3-х раз в неделю и не больше 50 граммов в день", - подчеркнула Супрун.

6. Чрезмерное потребление крепкого алкоголя поднимает уровень триглицеридов в крови. Это означает, что в крови появляются жиры, что способствует развитию атеросклероза. Также алкоголь увеличивает риск высокого давления, аритмии, сердечной недостаточности, внезапной остановки сердца и лишнего веса.

Ранее в Минздраве назвали главных врагов сердца и рассказали, как предотвратить болезни этого органа.