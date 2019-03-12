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В Тернополе в детсаду отравились пять детей

10:22, 12 марта 2019
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Начато эпидрасследование / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины, все пострадавшие являются воспитанниками одной группы дошкольного учебного заведения.

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Начато эпидрасследование с целью локализации и ликвидации вспышки, установления источника вероятных факторов передачи инфекции, причин и обстоятельств, способствовавших возникновению инфекционного заболевания, осуществлен отбор материала для лабораторного исследования, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

С целью поиска этиологического фактора расширен спектр микробиологических исследований на определение патогенных возбудителей бактериологического и вирусологического происхождения.

Ранее в селе Тейсаров Жидачевского района на Львовщине от отравления угарным газом пострадали двое 11-летних учениц местной школы.

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Теги: #дети#отравление