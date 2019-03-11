Супрун ответила на важные вопросы о вакцинации от кори

В Украине делают прививки от кори дважды: в 12 месяцев и в 6 лет.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун ответила на самые распространенные вопросы о кори.

Сейчас крайне необходимо, чтобы каждый владел научно доказанной информацией и не давал возможности распространяться слухам и мифам о вакцинах, говорится в ее сообщении в Facebook.

1. Насколько безопасна вакцина от кори?

Вакцина КПК используется уже более 50 лет, и более 500 миллионов доз вакцин с протикорьевым компонентом было введено в более 100 странах мира. Вакцина против кори безопасна и эффективна.

Вакцины, как и любые лекарства, могут вызвать реакции, но серьезные реакции на вакцину — крайне редки. В то время, как корь может иметь тяжелое течение, может нести риск госпитализации и смерти, прививки вакциной КПК — безопасные. Вероятность серьезной аллергической реакции на вакцину КПК составляет одна реакция на миллион прививок. Тогда, как из 1 000 людей, которые заразились корью, 1 умирает, болеет 1 на энцефалит, а 50 получают тяжелые осложнения.

2. Какая вакцина есть в Украине?

Сейчас в Украину для прививок КПК поставляют такие вакцины:

- "Приорикс"/Priorix (производитель GlaxoSmithKline Biologicals S. A., Бельгия), преквалифицированную ВОЗ, самой авторитетной организацией мира в области охраны здоровья.

- "М-М-Р II"/M-M-R II (производитель Merck & Co., Inc., США), одобренную государственным Управлением продовольствия и медикаментов США, которая также является одной из самых авторитетных учреждений в этой сфере.

"Обе вакцины безопасны, эффективны и гарантированы государством бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок. Большее количество поставщиков позволяет стране избежать недостатка в случае дефицита продукта от одного производителя. Это особенно важно во время вспышки, ведь только с начала года корью в Украине заболели более 26 500 человек, и 10 из них скончались", - говорится в сообщении Супрун.

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3. Когда вакцинировать ребенка?

В Украине делают прививки от кори дважды: в 12 месяцев и в 6 лет. Если ребенку вскоре исполняется 1 или 6 лет, это означает, что приближается время вакцинации от кори. Очень важно не откладывать прививки.

Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, нужно обратиться к врачу и как можно быстрее наверстать пропущенные прививки КПК.

4. Каковы риски для невакцинированных?

Вероятность заразиться корью для невакцинированного человека, который контактировал с больным корью, составляет 90%. У более чем 5% людей, которые переболели корью, развиваются нарушения здоровья на всю жизнь.

5. Что делать, если родители указывают на то, что записи о прививках их ребенка являются ложными, и/или не помнят, какие из записанных в справке ребенка прививок делали на самом деле?

В таком случае родителям нужно обратиться в медицинское учреждение и сделать ребенку прививку. Дополнительная прививка от кори не вредит ребенку, а наоборот, усиливает защиту.

6. Можно ли вакцинироваться во время вспышки?

Во время вспышки чрезвычайно важно защитить ребенка от кори. Если ребенку исполняется 12 месяцев или 6 лет, если ребенок пропустил плановую прививку от кори раньше — вакцинироваться крайне необходимо! Прививки — единственный надежный способ получить защиту от инфекций. Так же, если взрослый не имеет прививки, ее нужно сделать.

7. Что делать, если человек контактировал с больным корью?

В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу: нужно сделать прививку в течение первых 72 часов. В некоторых случаях (например, тем, у кого есть противопоказания к вакцинации) вводят иммуноглобулин.